1月9日夜、読売新聞オンラインが「高市早苗首相が、23日召集予定の通常国会の冒頭で衆院を解散する検討に入った」などと、1月解散について報じ、永田町は大騒ぎとなった。政治担当記者が言う。「2025年末の段階では、2026年の通常国会の会期末である6月頃の解散が有力視されていましたから、かなり驚きました。各社裏どりに走りました」読売新聞の報道に続いて、各社は「高市首相、衆院解散検討意向を周辺に伝える最速で