54万回以上視聴され3万以上の「いいね」を獲得しているのは、猫がつくりあげたちょっと奇妙な光景。思わず吹き出してしまうような光景に、思わず「全部ください！」「通っちゃいます」とコメントしてしまう視聴者が殺到しているようです。 【写真：床に置いていたサプリメント→猫がやって来ると……想定外の『かわいい瞬間』】 サプリを置きっぱなしにしていた飼い主さん X（旧Twitter）アカウント「みるく(ママ)」に投稿され