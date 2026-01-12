シンガー・ソングライターの大貫妙子が11日、自身のインスタグラムを更新し、2023年に70歳で亡くなったミュージシャン・高橋幸宏さんとの2ショットを公開した。 【写真】共に時代を駆け抜けた高橋幸宏さんと大貫の2ショット 若かりし頃の2人がスタジオとみられる場所で撮ったものとみられる。コメントは「Yukihiro-san.We miss you.（幸宏さん、寂しいです）」とだけつづっていた。 1月11日は高橋さ