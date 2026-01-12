◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」巨人担当１年目が終わり、休みを消化した。昨年１１月末の７泊８日シドニー一人旅。夏の南半球で美しい景色を見て、現地の友人のサッカースクールやサーファー、ストリートのスケーターを撮影する。野球から少し離れて、視点をリフレッシュさせるのが狙いだった。シドニー空港に到着し、何気なくＳＮＳを眺めていると、巨人選手が派遣されているアデレード・ジャイアンツがシドニーに遠征