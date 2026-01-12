◆第１０４回全国高校サッカー選手権▽決勝神村学園（鹿児島）３―０鹿島学園（茨城）（１２日・ＭＵＦＧ国立）ともに初優勝を狙う神村学園と鹿島学園による決勝戦の観客数が６万１４２人と発表され、過去最多動員を記録した。前回大会では前橋育英（群馬）対流通経大柏（千葉）の決勝戦で、歴代最多の５万８３４７人を記録。２大会連続で最多動員記録を更新した。試合は前日の段階でチケットが完売していた。