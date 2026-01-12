３歳馬による伝統のマイル重賞は１６頭で争われ、５番人気で武豊騎手騎乗のディアダイヤモンド（牝、美浦・手塚貴久厩舎、父サートゥリナーリア）は９着に終わった。武豊騎手はこれまで当レース８勝を挙げており、勝てば自身が持つ同一重賞最多勝記録（京都大賞典の９勝）に並ぶところだったが、来年以降にお預けとなった。同馬は、昨年６月のデビュー戦（東京・芝１４００メートル）は３着。だが、２戦目の未勝利（新潟・芝１