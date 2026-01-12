◆第６０回シンザン記念・Ｇ３（１月１２日、京都競馬場・芝１６００メートル、良）３歳馬による伝統のマイル重賞は１６頭で争われ、１番人気のモノポリオ（牡、美浦・森一誠厩舎、父リアルスティール）は、５着に終わった。クリストフ・ルメール騎手は２０年サンクテュエール以来の当レース３勝目はならなかった。同馬は、２５年報知杯ＦＲ・Ｇ２を勝ったショウナンザナドゥや、ミアネーロなど姉に重賞勝ち馬がいる良血。昨年