人気ＹｏｕＴｕｂｅｒのヒカルと離婚した実業家・進撃のノアが、男性との親密ショットを投稿した。その正体は…。１２日に自身のインスタグラムのストーリーズを更新。絶景が広がる場所でくつろぐ写真を見せた。「会長の大豪邸」と説明。エイベックス・松浦勝人会長のアカウントをタグ付けした。別の写真では、「大豪邸」の中で撮影した一枚も。自身の誕生日祝いで集まったそうで「ハワイでこんなにも集まっていただいて感謝