米アカデミー賞の前哨戦とされる「ゴールデン・グローブ賞」の第83回授賞式が現地時間1月11日に開催され、ティモシー・シャラメが主演男優賞（ミュージカル・コメディ部門）を受賞した。【画像】『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』場面写真シャラメは、アカデミー賞主演男優賞に2度ノミネートされるなど、現在ハリウッド若手俳優の中でも屈指の人気と評価を誇る存在。今回、ミュージカル・コメディ部門主演男優賞におい