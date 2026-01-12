陸上女子８００メートル日本記録保持者で、東京世界選手権代表の久保凛（１７）＝東大阪大敬愛高＝が１２日、大阪市内で取材に応じ、卒業後の進路として積水化学に入社することを発表した。「積水化学さんの方に行かせていただきます。横田さんが声をかけてくださって、横田さんも８００メートルで世界で活躍していた方なのでお世話になることにしました。あんまり悩んでなくて、８００を強くなりたいと思ったら１番強くなれる