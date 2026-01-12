トッテナムに所属するアタッカーが移籍を希望しているようだ。移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、1月に退団を目指しているのは11番を背負うマティス・テル。同選手は6月に開催が予定されているW杯の出場を目指しており、そのために継続したプレイタイムの確保を希望しているという。テルはブンデスリーガの絶対王者であるバイエルンから加入したアタッカー。昨季の後半戦にレンタルでスパー