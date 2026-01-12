プレミアリーグ第21節アーセナル対リヴァプールの一戦は0-0のスコアレスドローに終わった。首位アーセナルは勝ち点3を積み上げられず、2位マンチェスター・シティ、3位アストン・ヴィラとの勝ち点差は「6」となっている。そんな今季のプレミアの優勝争いを左右する一戦に出場したリヴァプールのコナー・ブラッドリーだが、この試合で膝を負傷してしまった。後半アディショナルタイム、ブラッドリーがボールをクリアをした場面で左