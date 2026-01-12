FA杯3回戦ダービー・カウンティ対リーズ・ユナイテッドの一戦が行われ、1-3でアウェイチームが勝利を収めた。先制したのはチャンピオンシップのダービーだ。敵陣でのルーズボールを拾ったコーリー・ブラケット・テイラーがボックス内まで運び、最後はベン・ブレアトンがフィニッシュ。ダービーがリードを得た。しかし、そこからはリーズの時間に。55分にはドリブラーのウィルフリード・ニョントが右サイドから強烈なシュートを沈め