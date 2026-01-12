女子プロゴルフの馬場咲希（サントリー）が成人の日の１２日、地元の東京・日野市内で行われた「二十歳の集い」に出席した。あでやかな黒と金色の振り袖姿で、参加者を代表して壇上でスピーチ。３日前から考えた文章を巻きものにしたため「自分で選んだ道を信じて一歩ずつ前に進み、世界に挑戦し続けるプロゴルファーでありたいと思っています」と誓い、終了後には「緊張したし、巻き物は初めてで苦戦しました」と苦笑いを浮か