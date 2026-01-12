3歳馬限定のG3「シンザン記念」は9番人気のサンダーストラック（牡＝父ロードカナロア）が直線で内から抜け出し1位で入線した。▽シンザン記念1964年にセントライト以来となる日本競馬2頭目の3冠馬に輝いたシンザンを記念して67年に創設。