◇全国高校サッカー選手権決勝神村学園―鹿島学園（2026年1月12日MUFG国立）いずれも初優勝を懸けた決勝は神村学園（鹿児島）と鹿島学園（茨城）が対戦し、前半終了の時点で神村学園が2―0とリードした。会場のMUFG国立では6万142人が観戦。過去最多だった前回第103回大会（2024年度）の5万8347人を上回る大会最多記録となった。