1月12日、京都競馬場で行われた11R・シンザン記念（G3・3歳オープン・芝1600m）は、T.ハマーハンセン騎乗の9番人気、サンダーストラック（牡3・美浦・木村哲也）が勝利した。クビ差の2着に4番人気のサウンドムーブ（牡3・栗東・斉藤崇史）、3着に3番人気のアルトラムス（牡3・栗東・野中賢二）が入った。勝ちタイムは1:33.4（良）。1番人気でC.ルメール騎乗、モノポリオ（牡3・美浦・森一誠）は5着、2番人気で北村友一騎乗、バ