華々しい“還暦イヤー”の幕が開けた。１２日の中山９Ｒで、８番人気のダカラフェスティヴ（牝４歳、美浦・奥平）に騎乗した柴田善臣騎手（５９）＝美浦・フリーが２０２６年初Ｖ。自身の持つＪＲＡ最年長勝利記録を５９歳５カ月１４日に更新した。最後方でじっくり脚をためると向こう正面で進出開始。大外を回し、最後の直線に入ると他馬を一気にかわし、先頭でゴールを駆け抜けた。７月３０日に還暦を迎える鞍上は「勝てるこ