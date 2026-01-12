イチゴとチョコレート、どちらも大好きな人に贈るサーティワンの冬の恒例イベント「ストロベリー＆チョコレートコレクション」が2026年もスタートします。旬の甘酸っぱいイチゴと、濃厚でとろけるチョコレートを組み合わせた限定フレーバーや華やかなサンデーが勢ぞろい。自分へのご褒美にも、バレンタインシーズンのお楽しみにもぴったりな、心ときめくラインナップ