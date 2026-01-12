フジテレビ系「ノンストップ！」が１２日に放送され、女優・橋本環奈がゲスト出演した。売れっ子女優として多忙を極める橋本は「睡眠事情」を赤裸々に告白。１日の睡眠時間を聞かれ「時間よりも、レム睡眠、ノンレム睡眠っていう。１時間半切りとか３時間区切りをすごい意識していて。だいたい６時間…。の前は４時間半。４時間半か６時間、どっちかです。全然短くもないですし、しっかり寝ますけど。（寝入りは）すぐ寝れま