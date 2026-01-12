陸上女子800ｍの日本記録保持者、久保凛（17、東大阪大敬愛高）が、高校卒業後は積水化学に所属することが12日、発表された。久保はこの日、大阪高校女子駅伝（大阪市、ヤンマースタジアム長居周回コース）に帯同し、チームメイトをサポート。1区を走った近藤楓香（1年）に「よく頑張ったね」と声をかける姿も見られた。レース後に行われた囲み取材で自ら「積水化学さんの方に行かせていただいて、TWOLAPSさんの方で、活動させてい