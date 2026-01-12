シンガー・ソングライターの大石昌良（オーイシマサヨシ、46）が12日、自身のXを更新。成人の日にちなみ、自身の成人式での写真を公開した。大石は「新成人のみなさんおめでとうございます」と20歳を迎えた人々を祝福。そして「僕の成人式の画像貼っておきます」と1枚の写真を投稿した。そこには、茶髪ロング、サングラス姿の若き大石の姿が。ファンからは「全然今と印象違うんやけど！！」「マジでこの写真好き」「46歳の