昨年に広島を退団した小林樹斗投手が１２日、四国ＩＬｐ徳島の特別合格選手（球団推薦選手）に決まったことが、球団から発表された。これを受けて小林は自身のインスタグラムを更新。「この度徳島インディゴソックスに入団させて頂く事になりました。まずは今回僕を受け入れてくださった球団関係者の皆様に感謝致します。そして日頃から携わってくださっています皆様にも感謝したいです！！本当にありがとうございます」と感謝を