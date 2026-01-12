元SKE48松井珠理奈（28）が12日、インスタグラムを更新。7日に結婚会見を行った夫のBOYS AND MEN辻本達規（34）と和田アキ子（75）との3ショット写真を投稿した。松井と辻本は11日放送されたTBS系「アッコにおまかせ」（日曜午前11時45分）に出演。「『アッコにおまかせ！』に夫婦でお声がけいただきました」とし、「アッコさんとの3ショットは一生の宝物です」とつづり、写真を公開。「48グループ時代からお世話になっているスタ