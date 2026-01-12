荻野目洋子（57）が12日、X（旧ツイッター）を更新。ファンのイジリを受けて、年齢に対する思いを明かした。荻野目が「昔はホーム立ち売りで購入した事のある思い出の味」と駅弁の写真をXに投稿したところ、「荻野目ちゃん年バレちゃうよ」とイジる声が寄せられた。それに対して、荻野目は、「バレたら恥ずかしいなんて全然ないです。貴重な思い出に誇りを持っているから」ときっぱり返信。「年齢については、逆に日本は必要以上に