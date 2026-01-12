中国航空発動機集団によると、中国が独自で開発した国内初の3Dプリントターボジェット航空用エンジンが初の単発エンジン飛行試験を順調に終えました。同エンジンは30分間安定して作動し、到達高度は6000メートル、最大飛行速度はマッハ0．75で、すべてのパラメータは設計要件を満たしました。これは中国がエンジン全体についての3Dプリントによる工学的応用分野でゼロからの突破を遂げたことを示しています。同エンジンは重量の4分