日本道路交通情報センターと警察によりますと、きょう午後、高松道（上り）の大野原JC付近で逆走車があり、「川之江JCTと大野原IC」間（上り）が一時、通行止めになりました。 【写真を見る】高松道上り「大野原IC」付近で「逆走車」愛媛県に入り確保現場付近の上り線が一時通行止め 逆走車はその後どうなった？ 車は愛媛県の高松道で確保され、けがなどの報告は入っていないということです。 逆走した車の画像をみる