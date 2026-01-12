ソフトバンクの小久保裕紀監督が12日、地元の和歌山市での日本一祝賀＆今季の激励会に出席した。講演会や地元の関係者、和歌山県知事ら約300人が出席。昨季の日本一のペナントや正力松太郎賞のメダルなども飾られ、会場を彩った。小久保監督は昨秋、投手陣に先発陣の中5日ローテーションの可能性を説明していた。ライバル球団の日本ハム・新庄剛志監督も中5日構想を披露。小久保監督は「先にちょっとこっちが出しましたけど