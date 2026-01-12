¡Ö¤â¤Ã¤È¿Ê²½¤·¤Æ40ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¡ª¡×?¸µÁÄ¥á¥¬¥Í¤Ã»Ò¥¢¥¤¥É¥ë?¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿»þÅì¤¡¤ß(38)¤¬°µ´¬¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Öº£Ç¯39ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢¹õ¤¤¥Ó¥­¥Ë¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¡¢ºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ç♡¤â¤Ã¤È¿Ê²½¤·¤Æ40ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¡ªÂÎ¤â¿´¤â♡¤Þ¤º¤Ï¥µ¥ó¥­¥å¡¼¤Ê»þÅì¤¡¤ß¤Ë¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã