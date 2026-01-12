¢¡¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¿ÀÂ¼³Ø±à¡½¼¯Åç³Ø±à¡Ê12Æü¡¢Åìµþ¡¦MUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤È¤â¤Ë½éÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢ºò²Æ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¤òÀ©¤·¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¤È¼¯Åç³Ø±à¤Î·è¾¡¤¬¥Á¥±¥Ã¥È´°Çä¤ÎMUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Á°È¾¤Ï2¡½0¤Ç¿ÀÂ¼³Ø±à¤¬¥ê¡¼¥É¤·¤ÆÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ï½øÈ×¤«¤é·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿Áê¼ê¤ÎÁ°Àþ¤«¤é·ã¤·¤¤¥×¥ì¥¹¤ò»Å³Ý¤±¡¢»×¤¦¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ï»ý¤Á¹þ¤á¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤Ç¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£