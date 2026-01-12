美声で会場を盛り上げた。第104回全国高校サッカー選手権の決勝戦が１月12日に国立競技場で開始されている。神村学園と鹿島学園が対峙し、前半は神村学園が２点をリードした。ハーフタイムには、手越祐也さんがボーカルを務めるロックバンドT.N.Tが今大会の応援歌「未来へ」を披露した。ネット上では「国立競技場で手越さんが歌唱してた」「嬉しくて泣いた」「やっぱり歌うまーい」「声量やばい」「手越くんの応援歌に感動」