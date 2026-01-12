元ＮＨＫの岩田明子氏が１１日、フジテレビ系「Ｍｒ．サンデー」に生出演。衆院解散について「１１月」と発言していたことに「ごめんなさいとしか言いようがない」と謝罪した。番組では、高市早苗総理が通常国会での解散を検討しているというニュースを取り上げ、国民民主党の玉木雄一郎氏も生出演。この報道が本当であれば「自民党から求められて年度内成立のサインしたのに自民党から破ってくるのは驚き」「残念」とコメント