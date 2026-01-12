SKE48の元メンバーでタレントの松井珠理奈（28）が12日、自身のXを更新。「宝物」の3ショットを披露した。松井は7日、都内で男性ユニット「BOYS AND MEN」の辻本達規（34）との結婚発表会見を開催。11日にはTBS「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）に夫婦そろって生出演していた。松井は「アッコにおまかせ！を見てくださった皆様ありがとうございました歴史ある番組に2人でお声がけいただけて幸せな時間でした！！」と