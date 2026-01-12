「全国高校サッカー選手権・決勝、神村学園−鹿島学園」（１２日、ＭＵＦＧ国立）ハーフタイムに日本テレビ中継の応援歌を歌うロックバンド「Ｔ．Ｎ．Ｔ」がテーマソング「未来へ」を披露。アーティスト兼タレントとして活躍する手越祐也の熱唱に国立も沸いた。サッカー好きとしても知られる手越。ＳＮＳなどでは「手越プロすぎ・・・もはや神対応。これが本物のアイドル魂」、「さすがの歌唱力」、「声量やばいな」、「国立