「大相撲初場所・２日目」（１２日、両国国技館）今場所で弓取りデビューを果たした東幕下１３枚目の上戸（３０）＝立浪＝が珍しい敗北を喫した。上戸が立ち合いから押し込み、俵に足が乗った藤壮大（藤島）を豪快につり上げた。そのまま俵の外に“ゲイン”してつり出すと思いきや、土俵中央に２歩後退する“ロスト”を犯した。再び押し込んだところですくい投げを決められ黒星発進。上戸は「間違えた。腰に乗せてからつる