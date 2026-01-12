プロボクシングの六島ジムは12日、大阪市内のジムで会見を開き、2月15日の興行「Youwillbethechampion27」（住吉スポーツセンター）で、所属の山崎海斗（27）が中川麦茶（37＝ミツキ）と東洋太平洋スーパーバンタム級王座決定戦を戦うカードを発表した。村田昂（帝拳）に9回TKO負けを喫したWBOアジアパシフィック同級王座決定戦から1年4カ月。前哨戦を2試合挟んだ山崎に、ようやくビッグチャンスが巡ってきた。「や