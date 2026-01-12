「第１２回日本中学生アメリカンフットボール選手権・決勝、啓明学院中学校ＳＡＩＮＴＳ７−３オービックシーガルズジュニア」（１２日、富士通スタジアム川崎）関西代表の啓明学院中が逆転勝ちで、２０１９年以来２回目の優勝を飾った。３点を追う第４クオーター、主将のＱＢ早原優馬（３年）がタッチダウンを決めて逆転し、追加点のキックも決まってリードを広げた。戴冠に大喜びする選手とともに、スタンドで万歳をして