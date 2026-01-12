ドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』第一話場面カット（C）日本テレビ 篠原涼子主演・日本テレビ系１月期新日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』が、11日からスタートした。第１話の放送でSixTONESの「Rebellion」（リベリオン）が、ドラマのオープニングテーマとして初めて解禁された。【写真】ドラマ『パンチドランク・ウーマン』第１話場面カット本作は、女性