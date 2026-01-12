キョンのぼたん池田動物園提供 岡山市北区の池田動物園でキョンのぼたん(メス・10歳)が死にました。 首の骨を脱臼したのが原因ではないかとみられています。 ぼたんは、池田動物園で生まれました。担当飼育員によりますと「人への警戒心があまりなく、お客さんがシカせんべいを与えようとすると駆け寄ってきて、むしゃむしゃと食べていた。子どもたちのアイドル的な存在だった」ということです。 キョンの飼育下で