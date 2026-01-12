米株価指数先物時間外取引ダウ先物２００ドル超安、トランプ政権のＦＲＢめぐる動きで 東京時間15:16現在 ダウ平均先物MAR 26月限49487.00（-239.00-0.48%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限6964.00（-41.00-0.59%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限25711.75（-226.50-0.87%） ※パウエルFRB議長 トランプ政権の司法省が中央銀行に召喚状を送った トランプ大統領の魔女狩り、つまりFRBに対する継続的な脅威につい