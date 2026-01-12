テクニカルポイントユーロドル、一目均衡表の雲に注目 1.1818エンベロープ1%上限（10日間） 1.1817ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.173121日移動平均 1.1712一目均衡表・基準線 1.170110日移動平均 1.1692一目均衡表・転換線 1.1667現値 1.1667100日移動平均 1.1645ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 1.1624一目均衡表・雲（上限） 1.1595一目均衡表