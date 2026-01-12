藤井六冠、ことし初のタイトル戦です。 【写真を見る】“年男”藤井聡太六冠（23）ことし初のタイトル戦は白星スタートとなるか…王将戦第1局2日目 相手は練習対局のパートナー永瀬拓矢九段（33） 5連覇を目指す藤井聡太六冠（23）が、2期連続で永瀬拓矢九段（33）の挑戦を受ける王将戦七番勝負。第1局は静岡県の掛川城で11日から行われています。 ことし年男の藤井六冠 白星発進となるか 12日は、永瀬九段