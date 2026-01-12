３日、野鳥愛好家が成都で撮影したアカハシハジロ。（成都＝新華社配信／馮昆）【新華社成都1月12日】世界には渡り鳥の主要な移動ルートが九つあり、四つが中国を通過する。四川省成都市はうち二つが交差する地域に位置している。渡り鳥の飛来は季節や環境に左右されるため、豊かな湿地資源と越冬に適した環境に恵まれた成都平原は、冬の野鳥観察スポットとして注目を集めている。鳥類とその生息地の保護が強化され、都市住民