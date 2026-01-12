実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が12日に公式X（旧ツイッター）を更新し、人望のなさをボヤいた。ひろゆき氏が水曜日MCを務めるABEMA「AbemaPrime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）の今週のゲストが発表。各分野からさまざまなエキスパートを招いたが、水曜日は旧知の仲で知られるおなじみ「KADOKAWA」の夏野剛社長兼CEOだった。これを受けて、ひろゆき氏は「水曜日の出演者の人望の無さが凄い」と、ほかのゲストが