米アカデミー賞の前哨戦として知られる第83回ゴールデン・グローブ賞授賞式が現地時間11日に米ロサンゼルスで行われ、俳優レオナルド・ディカプリオ主演の映画「ワン・バトル・アフター・アナザー」がミュージカル／コメディー部門の作品賞を含む最多4冠を達成した。最多9部門にノミネートされていた同作は、ディカプリオの男優賞やショーン・ペンとべネチオ・デル・トロの助演男優賞の受賞は逃したものの、ポール・トーマス・アン