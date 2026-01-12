横浜FCは12日、2026シーズンの特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」のトップチーム体制が決定したことを発表した。横浜FCは昨季J1リーグ戦を18位で終え、J2に降格。今季から三浦文丈前監督に代わり、須藤大輔監督が指揮を執る。背番号については、FW山田康太が76番から7番、FWルキアンが91番から9番に変更。特別指定選手から正式加入となるDF細井響(←新潟医療福祉大)は5番、MF横山暁之(←千葉)は26番、MF岩崎亮佑(←