成長ホルモン分泌不全症とは、身長を伸ばしたり、体重を増やしたりする機能を持つ成長ホルモンの分泌が何らかの原因で少なくなってしまう病気です。 子どもの時期にこの病気にかかると低身長や低体重といった症状が現れます。また大人もかかることのある病気です。 今回はこの病気について、診断基準・治療方法を紹介します。 ※この記事はメディカルドックにて『「成長ホルモン分泌不全症」の症状・原因・診断基準はご存知です