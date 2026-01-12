令和８年１月１２日１４時３０分 気象庁 発表 【画像】全国の天気を地方ごとに ２週間気温予報 北日本の気温は、向こう７日間程度は平年並か高い日が多いですが、その後は低い日が多いでしょう。東・西日本の気温は、向こう７日間程度は寒気の影響を受けにくいため高い日が多く、かなり高い所もあるでしょう。農作物の管理等に注意してください。その後は平年並か低い日が多いでしょう。沖縄・奄美の向こう２週間の気温は、平年