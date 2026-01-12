きのう未明、山形県鶴岡市で住宅が全焼する火災がありました。けが人はいませんでした。 警察や消防によりますと、きのう午前０時５分ごろ、鶴岡市羽黒町赤川の住宅で炎が上がっていると、近所の人から１１９番通報がありました。 火はおよそ２時間４５分後に消し止められましたが、木造一部二階建ての一般住宅１棟が全焼したということです。（焼失面積およそ１７８平方メートル） 周囲の建物への延焼はありませんでした