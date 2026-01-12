1月11日、仲野太賀が豊臣秀吉の弟、秀長役で主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟!』の第2話が放送された。初回の平均世帯視聴率が13.5％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）と好スタートを切り、第2話も話題になっている。「今回の放送で注目を集めたのは、『篤姫』の主演以来、18年ぶりの大河ドラマ出演となった、織田信長の妹・お市を演じる宮崎あおいさんでした。これまで大河ドラマに登場したお市は、気が強く、後の秀吉